Ağaoğlu: Gençlerimize güvenerek yönetime talip olduk
BORDO-MAVİLİ kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler, A takım futbolcuları Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan, Hüseyin ile Arda Akbulut, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle Trabzonspor ve 1461 Trabzon U12-U13 ve U14 takımlarının oyuncularına kulübün genç üye kartlarını teslim etti.
ASKF Trabzon Şubesi Başkanı Cahit Erdem, yöneticiler ve sporcuların ailelerinin de katıldığı organizasyonda, kulübün altyapı faaliyetlerini anlatan kısa film izlendi.
İLERİDE DE SÜRECEK
Bu organizasyonun altyapıya yatırım ve altyapı dinamiklerini hayata geçirme programlarının bir parçası olduğunu belirten Ağaoğlu, “İleride 18 yaş altı diğer takımlarımızın oyuncularına da üye kartlarını teslim edeceğiz. Ardından U21 ve A takımımızdaki oyuncularımızın asil üyeliklerini gerçekleştireceğiz. Sporcular kulübün bir değeridir. Kulübümüz son 7-8 ayda ülkede farklı gözle bakılan bir kulüp haline geldi. Bu hale geldiysek Trabzon ruhuyla mücadele eden yabancı oyuncularımız ve altyapıdan çıkanlar sayesinde oldu” ifadelerini kullandı.
3 HAFTA KONUŞULDUK
Başkan, “Galatasaray maçını kaybettik ama ülkemizde insanlar üç hafta bizi konuştu. Bizler en başında altyapımızda yetiştirdiğimiz gençlere güvenerek yönetime talip olduk. Bu dinamiği harekete geçirdiğimizde Trabzonspor’un çok başarılı olacağına olan inancımızla yola çıktık. Gelinen noktada 5-6 oyuncumuz A takımımızda forma giyiyor. Kadro maliyetimiz üçte bire indi ve puan sıralamasında ilk dört takım arasında yer alıyoruz. Har vurup harman savurmak yerine kendi çocuğumuza inandığımızda başarıya ulaşmak kolay” diye konuştu.
Akşam
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