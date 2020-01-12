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Spor

Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması

Ahmet Ağaoğlu: 'Uğurcan’ı Premier Lig ve Ligue 1’den kulüpler izliyor. Minimum bir sezon daha bizde. Ondan sonra gidebilir.'

12.01.2020  10:42 - Güncelleme: 12.01.2020  10:42

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, milli kalecileri Uğurcan Çakır’a İngiliz ve Fransız kulüplerinin ilgisi olduğunu açıklayarak, şöyle konuştu: “Minimum bir sene daha bizde. Bir sene daha derken 2020-2021 sezonu. Ondan sonra Uğurcan için de en doğru zaman olduğunu düşünüyorum ama nerede oynar, hangi ligde oynar, zaten Avrupa’nın ilk 5 liginden bir tanesinde oynayacak. Giderse oralara gidecek. Zaten Uğurcan’ı Premier Lig ve Ligue 1 kulüpleri izliyor. 1-2 İtalyan kulübünün de ilgisi olduğu, scoutların ilgisi olduğu söylendi ama oralardan bize ulaşan bir şey yok.”

ŞAMPİYONLUK İÇİN YETER

AHMET Ağaoğlu, kadrolarının şampiyonluk için yeterli olduğuna vurgu yaparak, “Bu kadro her şeye yeterli. Bu kadro savaşan bir kadro, kadronun mücadelesi farklı, bizim takım yapımız farklı. Kadro şampiyonluk için yeterli midir? 38 oyuncu var, neden yeterli olmasın. Kalan 17 maçı oynarlar herhalde” ifadelerini kullandı.

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