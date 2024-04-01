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Spor

''Ahlaksızlığın zirvesidir!'' Trabzonspor, PFDK sevkleri sonrası TFF'ye sert yüklendi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı mücadelenin PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından Trabzonspor, bir açıklama yaptı. Bordo-mavili ekip, TFF'ye sert sözler ile yüklendi.

1 Nisan 2024 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
''Ahlaksızlığın zirvesidir!'' Trabzonspor, PFDK sevkleri sonrası TFF'ye sert yüklendi
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Trabzonspor Kulübü resmi sosyal medya hesabından PFDK sevkleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"YOLUN SONU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir.

Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik 'saldırısını' sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de 'kavgaya karışmak' suçundan PFDK'ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır.

TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi'yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını, Türkiye'de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir.

Türk futbolunun yeniden hak ettiği saygınlığa, adil ve dürüst rekabet ortamına geri dönmeye, dünya nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmaya acilen ihtiyacı vardır.

Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir.

Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz."

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