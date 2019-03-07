Ahmed Hegazy’i Fenerbahçe heyecan bastı

MARTIN SKRTEL’İN ALTERNATİFİ

SEZON sonu sözleşmesi sona erecek olan Slovak stoper Martin Skrtel’in alternati eri arasında bulunan West Bromwich'in 28 yaşındaki Mısırlı savunmacı Ahmed Hegazy’i heyecan bastı. Mısır’da yayın yapan kingfut’un haberine göre; Hegazy, İngiltere 2. Ligi olan Championship'ten Premier Lig’e çıkması zor görünen West Brom yerine daha üst düzey bir ligde şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek istediği için Fenerbahçe ve Türkiye’ye sıcak bakıyor.

EN AZ 7-8 MİLYON EURO

TÜRKİYE’NİN Müslüman bir ülke olması ve Trezeguet ve Karim Hafez gibi Mısır Milli Takımı forması giyen futbolcuların da Süper Lig’de forma giymesi 28 yaşındaki stoperin tercihinde etkili olduğu ifade edilen haberde, İngiliz ekibin 5 milyon euroya El Ahly’den transfer ettiği Hegazy için en az 7-8 milyon euro arası bir bonservis bedeli talep edeceği iddia edildi. Haberde Sarı-Lacivertli takımda forma giyen Ayew’in de menajerliğini yapan şirketin, bu transferde de önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı.

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