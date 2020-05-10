Ahmed Musa'dan Galatasaray açıklaması!

10 Mayıs 2020 Pazar 23:27 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 23:27

Galatasaray ile geçmiş dönemlerde de sık sık ismi geçen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Ahmed Musa'da yeni bir gelişme yaşandı.

Nijeryalı yıldız, Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

"GALATASARAY BİLİNEN BİR TAKIM"

Musa, "Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım. Ancak şu ana kadar bana veya menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı. Şu anda Al Nassr oyuncusuyum ve burada devam eden bir sözleşmem" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da bu sezon 22 maçta forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 2 gol attı ve 5 asist yaptı. (Hürriyet)