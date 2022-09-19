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Spor

Ahmed Musa'dan Sivasspor'a kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Ahmed Musa'nın kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu.

IHA19 Eylül 2022 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
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DG Sivasspor'un Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ahmed Musa'nın kolunda kırık tespit edildiği açıklandı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Ahmed Musa, sakatlanarak 19. dakikada yerini Clinton N'Jie'ye bırakmıştı. Sivasspor, Nijeryalı oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada futbolcunun kolunun kırıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında dün deplasmanda Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde sol kolunda kırık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavi sürecine hemen başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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