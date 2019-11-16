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Ahmed ve Mert operasyonu

Güneş, Ümit Milli Takım’dan A Takım kadrosuna aldığı oyunculardan ikisini Andorra maçının 2. yarısında oyuna alacak. Böylece Ahmed Kutucu için Almanya, Mert Müldür için Avusturya Milli Takımı kapısı kapanacak.

  • StarSpor
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SHALKELİ Ahmed Kutucu ile Sassuolo’da forma giyen Mert Müldür için Teknik Direktör Şenol Güneş’ten kritik hamle. Milliler’in Euro 2020’yi garantilemesi sonrası Ümit Milli Takım’dan 4 isim A Takım kadrosuna çağrıldı. Bu oyunculardan Ahmed Kutucu’nun Alman, Mert Müldür’ün de Avusturya Milli Takımı’nda oynama ihtimali bulunuyordu. Her ülke yetkililerinin bu oyunculara A Milli Takım forması giymemesi için baskı yaptığı öğrenildi. İki oyuncu da baskıya boyun eğmezken, Güneş Ahmed ve Mert’i ikinci yarıda oyuna alarak, Ay-Yıldızlı formaya bağlayacak.

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