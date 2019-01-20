Ahmet Ağaoğlu 4-2 kaybettikleri Başakşehir maçı sonrası hakeme isyan etti

Ağaoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Soyunma odasına indim futbolcuları görmek için. Hepsi ağlıyordu. Başınızı dik tutun dedim.

Bu akşam maçı sadece ben değil, milyonlar izledi. Olanlar herkesin gözünün önünde oldu. Pozisyonları gördünüz. Bir oyuncunun ayağı kırılıyor ve bunu görmesi gereken göz görmüyorsa orada bir sıkıntı var demektir.

Pereira ve Ekuban’ın sakatlığı var. Kontrollerden sonra yarın açıklama yapılır. Pereira'nın ayak tarak kemiğindeki kırıktan dolayı sakatlığı 6-8 hafta sürecek gibi görünüyor.

Beşiktaş maçında 7-8 dakika uzatma verildi. Bu akşam Başakşehir ile oynadığımız maçta 6 oyuncu değişti. Atılan 6 gol var. 3 dakika uzatma. İnsan ister istemez ne oluyor diye soruyor.

Bu oyuncuları yetiştirip sahaya sürmek bizim görevimiz. Ama onların başlarını önlerine eğdirip maç sonunda onları soyunma odasında hüngür hüngür ağlatanlar dönüp aynaya baksınlar. Gerçekten ülke futboluna mı hizmet ediyorlar, yoksa farklı bir düşünceleri mi var?

Yediğimiz golde Arda ile Ekuban'ın pozisyonuna bakarsak, Arda orada ince bir faul yapıp Ekuban'ı ittiriyor. Bu şekilde konuştuğum için utanıyorum ama beni bu şekilde konuşturanların da utanması lazım.

Helal olsun iki Abdülkadir'e, helal olsun Hüseyin'e, helal olsun 4 gol yese de Uğurcan'a, helal olsun Yusuf'a. Bu savaşa bu çocuklarla devam edeceğiz. Biz bu çocuklarla gurur duyuyoruz. Bu çocukların, bu mücadeleyi kazanacağına adımız gibi eminiz.

Bu çocuklar filizlenmek üzere olan fidanlar. Bu fidanları doğramaya başlarsanız, sonra da ülke futbolu niye kalkınmıyor diye sorarsınız. Neyle kalkınacak, nasıl kalkınacak?”