Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın menajerini acilen kulübe çağırdı
Trabzonspor’da bir süredir devam eden Burak Yılmaz sorunu yine alevlendi.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz kadro dışı bırakılıyor. Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncunun menajerini acil olarak kulübe çağırdı.
(TRT Spor)
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