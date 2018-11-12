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Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın menajerini acilen kulübe çağırdı

Trabzonspor’da bir süredir devam eden Burak Yılmaz sorunu yine alevlendi.

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Trabzonspor'da Burak Yılmaz kadro dışı bırakılıyor. Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncunun menajerini acil olarak kulübe çağırdı.

(TRT Spor)

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