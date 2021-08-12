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Spor

Ahmet Ağaoğlu: Darısı Roma'nın başına

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Molde'yi eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde Roma ile eşleştikleri maçın ardından konuştu.

12 Ağustos 2021 Perşembe 23:03 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:03
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Roma'yı eleyebileceklerini kaydeden başkan, "Zor maç oldu. Daha sezonun başı. 120 dakika oynadık ama oyun bizim kontrolümüzdeydi. Güçlü bir rakibe karşı oynadık, kaçan goller vardı. Kolay olmadı, Norveç'te Molde'nin fişini Norveçli Trondsen çekti. Geçmemiz geren bir turdu. Darısı Roma'nın başına. Daha rahat olacağız. Hayalperest diyebilir ama Malatyaspor maçına çıkacağız. Uyum sorunu daha da az olacak. Roma'nın da hocası yeni, kadrosu yeni. İnşallah Real Betis maçındaki gibi oynarlar ve orayı da geçeriz. Bu galibiyetler ülke puanı için de önemli. İnşallah üstüne koya koya gideriz." dedi.

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