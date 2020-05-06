Ahmet Ağaoğlu: ''Devletin vereceği her karara saygı duyuyoruz''

06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:17 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:18

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacağı yönünde alınan karara istinaden canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, Devletin alacağı her karara Trabzonspor'un saygı duyduğunu ifade ederken, bir çok konuda ise soru işaretleri olduklarını vurguladı. Ahmet Ağaoğlu, "Federasyon burada sadece takvim belirlemiştir. Bu işin nihai kararı verecek olan Bakanlar Kurulu'dur ve hükümettir. Takvim olarak sıkıntılı bir takvim görünmüyor." sözlerini kaydetti.

"4-5 HAFTADA BİTİRMEK TERCİHİMİZ OLURDU"



Ahmet Ağaoğlu, "Eğer şartlar oynamaya müsait olursa, ki şu anda aslında değil. Zaten olsaydı bugün o ligi oynamış olurduk. Takvim olarak bir haftada iki maç oynayıp, 4-5 haftada bu işi bitirmek bizim kulüp olarak tercihimiz olurdu." yorumunda bulundu.