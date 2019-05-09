Ahmet Ağaoğlu: Genç oyuncularımıza gıptayla bakılıyor

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, baharın neşe ve güzelliklerini selamladıkları Mayıs ayına, bordo-mavili futbolcuların haftalardır sergilediği yürekli oyun ve başarılı sonuçlar sayesinde umut ve mutlulukla girdiklerini belirtti.

Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında şu ifadelere yer verdi, "Toplanan puanlardan daha ümit verici olan, oyuncularımızın gerek saha içinde gerekse saha dışında oluşturduğu 'takımdaşlık' havası. Tüm spor kamuoyunun gıptayla takip ettiği genç oyuncularımız, yetenekleri, çalışkanlıkları ve karakterleri ile Türk futbolunda yıllardır güdük bırakılan bazı değerlerin emek ve çaba ile ortaya çıkabileceğini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)