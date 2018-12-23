Ahmet Ağaoğlu, Onazi'nin aşil tendonunun koptuğunu ve oyuncununu sezonu kapatmış olabileceğini söyledi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçta sakatlanan Onazi'nin aşil tendonun koptuğunu ve sezonu kapatmış olabileceğini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maçta sakatlanan Onazi hakkında açıklamalarda bulundu.
Başkan Ağaoğlu, "Ne yazık ki Onazi'nin aşil tendonu koptu. Sezonu kapatmış olabilir" ifadelerini kullandı.
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