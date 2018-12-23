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Ahmet Ağaoğlu, Onazi'nin aşil tendonunun koptuğunu ve oyuncununu sezonu kapatmış olabileceğini söyledi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçta sakatlanan Onazi'nin aşil tendonun koptuğunu ve sezonu kapatmış olabileceğini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maçta sakatlanan Onazi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Ağaoğlu, "Ne yazık ki Onazi'nin aşil tendonu koptu. Sezonu kapatmış olabilir" ifadelerini kullandı.

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