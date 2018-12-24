Ahmet Ağaoğlu Onazi'yi ziyaret etti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor'da Onazi şoku yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında aşil tendonu kopan ve yerini Kucka'ya bırakan Nijeryalı futbolcu, bugün ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onazi'yi ameliyat olduğu hastanede operasyon öncesinde ziyaret ederek moral verdi.

Karşılaşmanın ardından Trabzon'dan İstanbul'a getirilen 26 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Bu sezon ligde 16 maçta forma giyen Onazi, 2 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı.