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Spor

''Bütün kulüpler hemfikirdik'' Ahmet Ağaoğlu: ''Oyuncumuzu kaybettik ama ses çıkarmadık''

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin ertelenmesi kararının ardından açıklama yaptı.

19 Mart 2020 Perşembe 18:58 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 18:58
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin ertelenme kararının ardından TRT Spor'a konuştu. Sağlığın öncelikli olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bu olayda bir tane de oyuncumuzu kaybettik ama sesimizi çıkarmadık" dedi.

İlk günden bu yana erteleme istediklerini kaydeden başkan, "Vay efendim Trabzonspor iki kulüple birlikte ertelenmeyi istememiş... Hayır, biz ve tüm kulüpler ertelensin istedik. Ve bu konu üç gündür konuşuldu, hepimiz hemfikirdik" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖTE"

Kararları desteklediklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Ancak tek tedirginliğimiz sürenin belirlenmemesi biz şimdi oyunculara ne kadar izin vereceğiz onu belirlemeliyiz. O konuda açığa çıkarsa sorun yok sağlık her şeyden öte." mesajını verdi.

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