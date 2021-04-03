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  • Ahmet Ağaoğlu: Sivasspor karşısında pozisyonlarımız da vardı ama etkili olamadık
Spor

Ahmet Ağaoğlu: Sivasspor karşısında pozisyonlarımız da vardı ama etkili olamadık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Sivasspor maçı sonrası konuştu. Ağaoğlu, 'Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik.' dedi.

DHA03 Nisan 2021 Cumartesi 19:14 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 19:15
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 0-0 berabere sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii ki forvette Djaniny'in eksikliği, Ekuban'ın da özellikle 2'nci yarıda aldığı darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması etkiledi. Dediğim gibi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. 1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız. Söyleyecek başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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