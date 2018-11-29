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Ahmet Ağaoğlu tek liste ile seçime giriyor

Trabzon’da 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Trabzonspor Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu tek liste ile seçime gidecek.

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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu’na bugün listesinde yer alacak olan isimlerle gelen Ağaoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen’e listesini teslim etti.

Son başvuru süresi olan bugün saat 10.00’a kadar mevcut başkan Ağaoğlu’ndan başka kimse bir liste başvurusunda bulunmazken, Ağaoğlu’nun Divan Başkanlığı’na verdiği listede Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu’nun yer almaması dikkat çekti. 

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