Beinsports 02.01.2020 15:13 - Güncelleme: 02.01.2020 15:33

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Badou N'Diaye'nin transferini açıkladı. BeIN canlı yayınında transfer sürecine dair açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Oyuncunun kendisiyle anlaştık, kulübüyle anlaştık. N'Diaye bize kiralık olarak gelecek. Bu transferi cuma günü açıklayacağız ve tüm mali detayları da vereceğiz. N'Diaye'nin satın alma opsiyonu var, bu konuda da bir anlaşma yaptık. Opsiyon bizim tarafımızda" dedi.

HÜSEYİN CİMŞİR DETAYI

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Badou Ndiaye'nin bordo-mavili kulübü seçmesindeki en büyük etkenin Trabzonspor'da yardımcı hocalık görevi yürüten Hüseyin Cimşir olduğu ortaya çıktı.

FK Bodø/Glimt takımından 350 bin euro karşılığında Osmanlıspor'a transfer olan yıldız futbolcuyu Hüseyin Cimşir'in keşfettiği biliniyor. Cimşir'in transfer raporu doğrultusunda Osmanlıspor yıldız futbolcuyu kadrosuna katmış, daha sonra Ndiaye'yi 7.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a satmıştı.

AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"8 Nisan'da göreve geldik ve Rıza hocayla 6 maçlık birliktelik oldu. Rıza hocayla yolları ayırdık. 1 aylık bir süreçte hocamız göreve geldi. Sosyal, yerel ve ulusal medyada farklı isimler vardı. Sayın Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi"

"5-0'lık Malatya maçından sonra kulübün iki vefakar ve fedakar oyuncusu ile (Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak) hocamız Ünal Karaman arasında kaldık, biz seçimimizi o dönemde hocamızdan yana yaptık"

"Ünal Karaman geldiğinde Galatasaray maçının kazanılmasıyla birlikte, "O sene bu sene" söylemleri başladı. O maçla başladı her şey. Ünal hocanın çok kırılgan bir yapısı var"

"Ligi değerlendirdiğimiz zaman üçüncülük Trabzonspor adına başarı mı, bunu değerlendirmek gerek. Şampiyonluğun dışındaki sonuçlar Trabzonspor adına başarı sayılmaz. Sosyal medya farklı bir mecra. Biri bir şey yazıyor, hemen ardından bir düşünce gündeme düşüyor ama bu gerçeklerle örtüşmeyebiliyor"

"Kendi paçasını kurtarmak uğrunda kimse kulübü ateşe atamaz. Kimsenin böyle bir durumu olamaz. Ağır bir hezimet aldık. Hoca soyunma odasında ve sonra alanda iki kez istifa kararını iletti. Sakin ol konuşuruz dedik"

'Trabzon'da şöyle bir gerçek var. Trabzon'da kendilerinin olmadığı ve kendileri yapamıyorsa şampiyon, şampiyon olsa dahi Trabzon, bundan hoşnut olmayacak bir kesim var. Bir yanda da başkanın 24 saat yanında olduğu hocaya karşı sürekli bir hocamızı yedirmeyiz diyen bir kesim var. Siz kim oluyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil"

"Hoca AEK maçından sonra 'transferleri ben yapmadım' dedi. Ama bunların hepsinden senin haberin vardı, sadece ikisi hariç. Avdijaj ve Andusic. Transferler sonrası hocanın serzenişi başladı ama kendi fikri miydi ağabeylerinin mi bilmiyorum. Mesela Sörloth 20 gole katkı yaptı, bize Avrupa'da tur atlatacak iş yaptı. Prag'a elensek zaten Avrupa hayaldi. İzleme ekibi izledi."

"Hoca büyüklerinin etkisinde kalıp beyanatlar verdi. Sivas maçının öncesi ya da sonrası, 'Ayrılsam iyi olur falan demiş' Arkadaşlar da 'Neden hocam?' diye tepki göstermiş. Biz de sıkıntılı süreçlerin olabileceğini biliyoruz zaten. Ünal hoca gelmeden önce 10-12 teknik adamın ismi geçiyordu. Hiçbiriyle görüşmedik. Aklımızda sadece Ünal Karaman vardı"