Ahmet Ağaoğlu: Yolumuz uzun, yükümüz ağır
TRABZONSPOR’DA yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.
TRABZONSPOR’DA yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Ahmet Ağaoğlu, “Önümüzdeki süreçte sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Ancak desteğinizle aşamayacağımız engel yok. Desteğinizi ve sevginizi takımdan eksik etmeyin. Her maç onlara bunu hissettirdiğiniz zaman her şey daha farklı olacak. Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz” açıklamasını yaptı.
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