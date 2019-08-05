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Ahmet Ağaoğlu: Yusuf yeniden başlayan hikayemizin başrollerinden biriydi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Lille ile anlaşmasına dair flaş sözler sarf etti.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vestel ile yapılan sponsorluk anlaşması sırasında gazetecilerin Yusuf Yazıcı transferi ile ilgili sorduğu soruyu yanıtlarken duygusal anlar yaşadı.

Ağaoğlu, konuşmasının başında konu ile ilgili, "Bazı kulüpler var, özellikle Avrupa'da var bunların benzerleri. Alıyorlar futbolcuları yetiştiriyorlar, önemli rakamlarda gelir elde ediyorlar. Ben geldiğimde de söyledim, "Bizim futbola bakış açımız bu değil" dedim." dedi.

"HİKAYEMİZİN BAŞROLÜYDÜ, YARIM KALDI!"

Bordo-mavili yönetici, transferde paranın öneminin olmadığını ancak "Bir hikayenin başrolünün ayrıldığını" aktarırken, "Yusuf yeniden başlayan hikayemizin başrollerinden biriydi. Paraya ihtiyacımız olduğu anda dahi göndermediğimiz halde, bizim yeniden başlayan bu hikayemizin başrolüydü. Şu an itibariyle hikaye yarım kaldı. Biz işin para tarafında değildik. Bu felsefe içerisinde paraya ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun ısrarı, transferi bu noktaya getirdi. Dolayısıyla, devam eder mi bu? Bu hikaye tamamlanana kadar, çok açık ve net ifade ediyorum; Hiç bir oyuncumuzu gönderme peşinde değiliz, o hikaye bitene kadar." dedi

"İÇİME KAN DAMLADI!"

Ahmet Ağaoğlu, konuşmasının sonunda, "Kırgınlık şu, net söylüyorum; "İçime kan damladı!" Biz bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık ve başrol oyuncusuydu. Herhalde kısa sürede toparlarım kendimi. Yusuf'un kararına saygı duyuyorum, içim el vermese de. Bu da enteresan bir kişilik, benim engellememe rağmen mücadeleyi bırakmadı. Biz tabi işin duygusal tarafındayız. Dediğim gibi, içime kan damladı ama kırgınılık ve dargınlık söz konusu değil. Bu ülkede yetişip, bu ülkeden Avrupa'ya giden en yüksek rakam. Misyonunun bir bölümünü tamamladı, keşke hepsini tamamlasaydı." diyerek görüşlerini aktardı.

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