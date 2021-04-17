Ahmet Ağaoğlu'dan penaltı tepkisi! ''Herkes ölüm uykusunda''

17 Nisan 2021 Cumartesi 19:39 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 19:39

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Son dakikada Hatayspor'un attığı penaltı golü için konuşan Ağaoğlu, "Bugün kötü maç yöneten bir hakeme ertesi hafta maç verdiğiniz zaman, hiçbir hakemden iyi yönetim beklemeyin. Maçı iyi yöneten, ortaya yönetmeye çalışan, cezalandırıldığı, ödüllendirilmediği ortamda, kötü yöneteni ödüllendirirseniz iyi yönetim beklemeyin. Akşamın bu saatinde kan şekerimizin düştüğü bu saatte bunları konuşmamız lazım ama bunlar bizim futbolumuzun gerçekleri, bunları birinin bize anlatması lazım. Anlatıyorlar da, MHK Başkanı ile de konuştum, geçmiş MHK başkanları ile de konuştum ama anlattıklarınızdan beyniniz o kadar karışıyor ki, işin içinden çıkamazsınız. Penaltı pozisyonunu defalarca izledim, benim gördüğüm bir temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan da oyuncu sahaya girdi. Ceza sahasına oyuncu giren tek penaltı bu mu, kaç penaltı tekrarlanıyor? Kamil Ahmet erken girdi diye penaltı tekrarlanıyorsa, tekrarlanan tek penaltı bu mu, başkası da var mı? Çizgi ihlalinin olması mümkün değil." dedi.

"HERKES ÖLÜM UYKUSUNDA YA DA ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYOR"



Hakemlerin ligi dizayn ettiği iddialarına değinen başkan, "Levent Tüzemen'in söylediği '7 hakem ligi dizayn ediyor' söylemi ciddi bir söylem. Bununla alakalı bir ses çıkacak mı? Aradan 4-5 gün geçti, hiçbir şey yok ortalıkta, herkes ölüm uykusunda ya da ölü taklidi yapıyor. Kulüpler Birliği'nin bir MHK çalıştayı var. 4 eski MHK başkanıyla görüştük, kendilerinden bazı raporlar aldık. Bunun ışığında, çok enteresan sonuçlar çıkacak. Benim şu anda söylemeyeceğim şeyler var. Çıkacak olan en önemli sonuç, hakem müessesenin yapısının sağlıklı olmadığı." ifadelerini kullandı.