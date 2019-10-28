Ahmet Ağaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlanan cumhuriyetin, Türk ulusunun sarsılmaz birlik ve bütünlüğünün teminatı, çocukların barış, huzur ve demokrasi çatısı altında yaşamalarının en güçlü güvencesi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti, vatan topraklarında yaşayan her bir yurttaşa miras bıraktığını belirten Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Haliyle cumhuriyetimize sahip çıkmak, korumak ve yaşatmak, bizlere verilen bir görev olmanın yanında, ayrıca onur mertebesidir. Trabzonspor Kulübü, bugün olduğu gibi yarın da cumhuriyetin ilke, kaide ve değerlerini benimseyen, her koşulda sahip çıkıp koruyan bir camia olarak anılacaktır. Sporcusundan personeline camianın her bir ferdi, bu bayramın coşkusunu 1923 ruhu ve sevinci ile yaşayacaktır. Cumhuriyetin 96. yıl dönümünde birlik ve beraberlik içinde olmanın eşsiz coşkusunun tüm milletimizce en derinden yaşanması temennileriyle."