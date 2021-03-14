14 Mart 2021 Pazar 18:34 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 18:41

Koronavirüs pandemisinden en çok kendilerinin etkilendiğini söyleyen Ağaoğlu, "Pandemiden en fazla etkilenen takım Trabzonspor oldu. Pozitif vakanın 10-14 gün karantina süresi oluyor. Bu da bir yırtık sakatlığına denk geliyor. Şartlar ne olursa olsun biraz Trabzonspor gibi oynamamız lazım." dedi.

"HAZIRLADIĞIMIZ DOSYAYI FIFA'YA GÖNDERDİK"



FIFA'ya yapılan başvurunun detaylarını anlatan Trabzonspor Başkanı, "FIFA'ya yaptığımız başvuru sadece Trabzonspor'un başvurusu değil, her takımın her hocanın ciddi şekilde serzenişi var. 4 tekerlek değiştirdikten sonra araba hala gitmiyorsa, demek ki sıkıntı sistemde. Kulüpler Birliği'nin desteğiyle, itiraz etmeyen olmadığı için tamamına yakınının desteğiyle, hazırladığımız dosyayı FIFA'ya gönderdik . Burada verilmiş ama uygulanmayan bir AİHM kararı var. Hem AİHM hem Kamu Denetleme Kurulu'nun kararları, TFF için bir fırsattı ama tercih etmediler. Burada verilen mücadele Trabzonspor mücadelesi değil. Marka değeri sürekli düşen, kan kaybeden, tartışmaların zirve yaptığı, herkesin şikayetçi olduğu bir sistemde sizin marka değerinizi yükseltmeniz iyimserlik olur. Türk futbolu için yapılan bir başvuru. Dosya FIFA Disiplin Kurulu'na gönderildi, benim tahminim onlar da UEFA'ya gönderecek, onlar değerlendirmeyi kendisi yapacak." ifadelerini kullandı.

"SİSTEMDE BİR ÇARPIKLIK VARSA, ONU GİDERMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

