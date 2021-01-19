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Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan Bakan Kasapoğlu'na Trabzonspor forması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın Konyaspor ile oynadığı maçı izlemeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Trabzonspor forması hediye etti.

AA19 Ocak 2021 Salı 22:05 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 22:05
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Medical Park Stadı'nda tribünden takip etti.

Trabzon'da çeşitli programlara katılan ve ziyaretler de gerçekleştiren Kasapoğlu, 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona eren karşılaşmayı, bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Adnan Günnar ile izledi.

Ağaoğlu, Bakan Kasapoğlu'na 45 numaralı adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

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