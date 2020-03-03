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Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan birlik ve beraberlik vurgusu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

03 Mart 2020 Salı 23:57 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 23:58

Ağaoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce şehidimiz var. Trabzonlu bir kardeşimiz. Başımız sağ olsun. Bugünlerde insanın içinden ne futbol, ne oyun konuşmak geliyor. Maçın 20. dakikasıydı haber bize ulaştığı zaman. Askerlerimiz bizim için, omuzlar üzerinde başımız dik dursun, hür bağımsız bir yaşam sürelim diye canını feda eden askerlerimizi Allah rahmet eylesin, gazilerimize şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH KAZANIR VE YOLUMUZA DEVAM EDERİZ"

Fenerbahçe ile oynanan maçı değerlendiren Ağaoğlu, "Netice itibariyle iki ayaklı bir maçın ilk ayağı. 2-1 kupa maçlarında avantaj değil ama dezavantaj da değil. Her şey 22 Nisan'da Saraçoğlu'nda belli olacak. İnşallah maçı kazanır yolumuza devam ederiz" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Son olarak İdlib'te şehit olan askerlerimiz hakkında konuşan Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Özellikle bizim yaş grubumuzda babası, dedesi şehit veya gazi olmayan çok azdır. Her tarafı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda askerlerimizin verdiği mücadelenin farklı şeyler ifade etmesi lazım. 35-36 şehit verdik. Bunlar Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Sivaslı, Antalyalı, Malatyalı ve Erzurum'luydular. Bu insanlar bu vatan için canlarını verirken Antep, Sivas, Erzurum, Göztepe ayrımı yapmadılar ve canlarını verirken bunları düşünmediler. Bizler de futbol adamı olarak şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günlerde yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım.

Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

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