Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports Haber'de katıldığı canlı yayında kadro dışı olan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz için yaz aylarında Beşiktaş'tan teklif aldıklarını belirten başkan, "Burak için Beşiktaş'ın Ağustos ayının sonunda ciddi bir girişimi vardı. Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın bir teklifi oldu. Bizim düşüncemizi karşılamadığı için kabul etmedik. Başka da bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

İki oyuncunun da kadro dışı olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Onur ve Burak için karar verildi. İkisi de süresiz kadro dışı. Bu karar uygulanmaya devam ediyor. Bitti... Onur ve Burak konusu şu an gündemimizde değil. İkisinin toplam birikmiş maaşı 4 milyon euro. Ocak'a kadar o paraları da ödenir. İsteyen kulüp varsa teklifini Trabzonspor'a iletir. Biz de karar veririz" diye konuştu.