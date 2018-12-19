Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz ile ilgili konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports Haber'de katıldığı canlı yayında kadro dışı olan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Burak Yılmaz için yaz aylarında Beşiktaş'tan teklif aldıklarını belirten başkan, "Burak için Beşiktaş'ın Ağustos ayının sonunda ciddi bir girişimi vardı. Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın bir teklifi oldu. Bizim düşüncemizi karşılamadığı için kabul etmedik. Başka da bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı. 
 
İki oyuncunun da kadro dışı olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Onur ve Burak için karar verildi. İkisi de süresiz kadro dışı. Bu karar uygulanmaya devam ediyor. Bitti... Onur ve Burak konusu şu an gündemimizde değil. İkisinin toplam birikmiş maaşı 4 milyon euro. Ocak'a kadar o paraları da ödenir. İsteyen kulüp varsa teklifini Trabzonspor'a iletir. Biz de karar veririz" diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Meteoroloji uyardı... Sağanak yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı... Sağanak yağmur ve kar geliyor

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA