Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransa Ligi'nden Lille takımının teklifte bulunduğu Yusuf Yazıcı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, beIN SPORTS'a konuşurken ''Yusuf'un kafasında Avrupa var, bir sene daha bekle dedim ancak gitmek istediğini ısrarla söyledi. Sadece Lille'den teklif geldi fakat bu teklif beklentimizi karşılamadı. Transfer şu anda askıda diyebilirim.'' sözlerini kullandı.

Lille'in 22 yaşındaki Milli futbolcu için Trabzonspor'a 17 milyon euro peşin ve 3 milyon euro bonuslar olmak üzere toplamda 20 milyon euro teklif ettiği belirtiliyordu.