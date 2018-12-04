Ahmet Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği açıklaması! 'Metindeki ifadeleri çok ağır buldum'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de Galatasaray dışında 17 takımın imzasını taşıyan Kulüpler Birliği bildirisi hakkında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, bildirinin kendilerine gönderilen metinden farklı olduğunu söyledi.

''İFADELERİ AĞIR BULDUM''

Ahmet Ağaoğlu, yayınlanan bildiri hakkında, ''Bildirinin yayınlandığı saate kadar bize metin gelmedi. Bu kadar sert ifadeler yer aldığını bilmiyordum. Bize söylenen ve yayınlanan arasında farklar var. Fikret Orman'la konuştum. Karışıklık olduğunu söyledi. Kulüpler Birliği'nin bildirisinin metninin altında yer alan ifadeleri ağır buldum. Neyin gereğini yapacaksınız yani? Trabzonspor böyle ifadeler kullanmaz. Bildirideki üslup, Trabzonspor'un üslubu değil. Bizim görüşümüze değer verilseydi farklı bir bildiri ortaya çıkar, bu kadar tartışma olmazdı.'' sözlerini kullandı.

''BIRAK YILMAZ'A GİT Mİ DİYELİM?''

Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz hakkında da konuşan Trabzonspor Başkanı, ''Burak Yılmaz bizim kontratı devam eden oyuncumuz. Kontratı devam oyuncularımızla niye yollarımızı ayırayım? Git mi diyeyim? Trabzonspor, çıkmaz sokakta diyemeyiz. Biz, Trabzonspor'u nasıl düzlüğe çıkartacağını bilen insanlarız.'' dedi.

(Sporx)