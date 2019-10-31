Ahmet Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği kararı

Kulüpler Birliği için ismi geçen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilginç bir istişarede bulundu. Ağaoğlu yaptığı görüşmelerin ardından son kararını verdi.

Başarılı başkanın futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek, "Kulüpler Birliği'ne başkan adayı olmam konusunda talepler var. Siz ne dersiniz. Sizin fikriniz benim için çok önemli. Bu Trabzonspor'a zarar verir mi?" diye görüşlerini sordu. Futbolcular bu konuda Başkan Ağaoğlu'nun alacağı karara saygı duyacaklarını belirterek, görüş vermekten kaçındı.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Daha sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na adaylık konusunda kararını verdi. Ağaoğlu, "Ekonomik açıdan toparlanma sürecine girdik. Ancak yapılması gereken çok önemli işler, takımımızın da ulaşması gereken hedefler var. Böylesine önemli bir süreçten geçerken enerjimi iki farklı görevde bölmek istemiyorum. Kulüpler Birliği seçiminde aday olmayacağım ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e destek vereceğim" dedi.

(Sabah)