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Ahmet Ağaoğlu'ndan Nihat Özdemir'e Zekeriya Alp sitemi: Kefil, kefaletinin gereğini yerine getirmek zorundadır

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçı sonrasındaki eleştirilerinin dozunu artırdı. Ağaoğlu, “Sayın Özdemir, sezon başında temiz futbolun kefili olduğunu iletti. Kefil, kefaletin gereğini yerine getirmek zorundadır” diyerek, Zekeriya Alp’in görevden alınması gerektiğini savundu.

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Trabzonspor’un önceki gün evinde 1-0 kaybettiği Göztepe maçı sonrası hakem Fırat Aydınus’u penaltılarını vermediği gerekçesiyle sert şekilde eleştiren başkan Ahmet Ağaoğlu dün de TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp’i hedef aldı. Ağaoğlu, hakem Fırat Aydınus’un son üç haftadaki atamalarının (Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2, Gaziantep- Alanyaspor VAR 1-1, Trabzonspor-Göztepe: 0-1) masum olmadığını savundu. 

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun Fanatik Gazetesi'ne yaptığı çarpıcı açıklamalar;

‘Alp gereğini yapmalı’

“Fırat Aydınus’un son üç haftadaki atamaları masum değil. Atamayı yapan kim? MHK. MHK Başkanı Zekeriye Alp gereğini yapmalı! Basına yansıyan olayların detayına girmek istemiyorum bile! Sezon başında TFF’nin kurulları ile ilgili endişelerimizi bizzat TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e ilettik. Sayın Özdemir o zaman, ‘Hiç endişeniz olmasın. Çok adaletli bir sürecin içine giriyoruz. Adaletli ve temiz futbolun kefili benim’ dedi. Maalesef o senet protesto yemiştir. Kefil, kefaletinin gereğini yerine getirmek zorundadır!”

‘Hakkımız çalınmasın yeter’

“Kimsenin endişesi olmasın. Durumun takipçisiyiz. Haksız galibiyeti bırakın, haksız tek bir düdük bile istemiyoruz. Hakkımız olan çalınmasın yeter. Hakkımızın çalındığı yerde de sessiz kalacağımız anlaşılmasın.”

(Fanatik)

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