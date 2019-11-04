Trabzonspor’un önceki gün evinde 1-0 kaybettiği Göztepe maçı sonrası hakem Fırat Aydınus’u penaltılarını vermediği gerekçesiyle sert şekilde eleştiren başkan Ahmet Ağaoğlu dün de TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp’i hedef aldı. Ağaoğlu, hakem Fırat Aydınus’un son üç haftadaki atamalarının (Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2, Gaziantep- Alanyaspor VAR 1-1, Trabzonspor-Göztepe: 0-1) masum olmadığını savundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun Fanatik Gazetesi'ne yaptığı çarpıcı açıklamalar;

‘Alp gereğini yapmalı’

“Fırat Aydınus’un son üç haftadaki atamaları masum değil. Atamayı yapan kim? MHK. MHK Başkanı Zekeriye Alp gereğini yapmalı! Basına yansıyan olayların detayına girmek istemiyorum bile! Sezon başında TFF’nin kurulları ile ilgili endişelerimizi bizzat TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e ilettik. Sayın Özdemir o zaman, ‘Hiç endişeniz olmasın. Çok adaletli bir sürecin içine giriyoruz. Adaletli ve temiz futbolun kefili benim’ dedi. Maalesef o senet protesto yemiştir. Kefil, kefaletinin gereğini yerine getirmek zorundadır!”