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Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na ziyaret

Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kadir Özcan Futbol Akademisi'nde kadın futbol takımını ziyaret etti.

DHA15 Ekim 2021 Cuma 18:12 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 18:12
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Kadir Özcan Futbol Akademisi'nde kadın futbol takımını ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hamit Cihan'dan Trabzonspor kadın futbol takımı ve genel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Teknik heyet ve sporcu kadrosuna başarılar dileyen Ağaoğlu, "Trabzonspor gibi büyük bir camiayı temsil edeceksiniz. Bu, büyük bir sorumluluk gerektiriyor. En büyük önceliğimiz iyi bir insan olabilmek. Sizin de hem karakteriniz hem de başarınızla bu yükü en iyi şekilde taşıyacağınıza inanıyorum. Bu kulübe yeteneklerinizle gelip, yeteneğinizi karakteriniz ve başarınızla süsleyeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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