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Spor

Ahmet Ağaoğlu'nun alkol testi ''0'' promil çıktı

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'u taraftarları coşkulu bir şekilde karşılarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Trabzon'a dönüştü havaalanında alkol testine girdi.

IHA23 Haziran 2020 Salı 09:23 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 09:24
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Türk Havayolları’na ait özel bir uçakla Alanya’dan hareket eden bordo-mavili kafile sabaha karşı Trabzon Havalimanı’na indi. Alanya’dan dönen kafileyi Trabzon’da çok sayıda taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun maç sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun alkol aldığı iddiaları üzerine Ağaoğlu, Trabzon’a dönüşte havaalanında polis ekipleri tarafından alkol testine tabi tutuldu. Ağaoğlu’na yapılan alkol testi ’0’ promil çıktı.

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