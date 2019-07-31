Ahmet Bulut, Falcao’yu almaya gitti

TRANSFERDE yeniden gaza basan Galatasaray, Radomel Falcao için de artık son aşamaya geldi. Oyuncu ile yaptığı görüşede senelik 5.5 milyon euro garanti para + maç başı 10 bin euro ve bonuslar karşılığı anlaşmaya varıldı. Böylece Falcao’nun 3 yılda Galatasaray’a maksimum maliyeti 21 milyon euro bulabilecek. Aslan, Kolombiyalı yıldız ile anlaştıktan sonra bonservis için de Menajer Ahmet Bulut’u yetkilendirerek Fransa’ya yolladı. Bulut’un, Manocolu yöneticilerle yaptığı görüşmede bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmek için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Şimdi son pürüzlerin giderilmesine çalışılıyor. Bir aksilik olmaması halinde Falcao’nun en geç pazar günü İstanbul’a gelme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Kolombiya basınında da transferle ilgili haberler çıkarken, “Falcao çok büyük bir transfer. Ateşli futbol ortamını Türkiye’de yakalayacağına inanıyor” yorumu yapıldı.