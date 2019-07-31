30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5772
  • 6,1849
  • 254.09
  • 102082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ahmet Bulut, Falcao’yu almaya gitti

Galatasaray’ın bu transfer için yetki verdiği Menajer Ahmet Bulut, Fransa’da Monacolu yöneticilerle masaya oturdu. Bonservis bedelsiz transfer edilecek olan Falcao’ya senelik 5.5 milyon euro ödenecek.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRANSFERDE yeniden gaza basan Galatasaray, Radomel Falcao için de artık son aşamaya geldi. Oyuncu ile yaptığı görüşede senelik 5.5 milyon euro garanti para + maç başı 10 bin euro ve bonuslar karşılığı anlaşmaya varıldı. Böylece Falcao’nun 3 yılda Galatasaray’a maksimum maliyeti 21 milyon euro bulabilecek. Aslan, Kolombiyalı yıldız ile anlaştıktan sonra bonservis için de Menajer Ahmet Bulut’u yetkilendirerek Fransa’ya yolladı. Bulut’un, Manocolu yöneticilerle yaptığı görüşmede bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmek için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Şimdi son pürüzlerin giderilmesine çalışılıyor. Bir aksilik olmaması halinde Falcao’nun en geç pazar günü İstanbul’a gelme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Kolombiya basınında da transferle ilgili haberler çıkarken, “Falcao çok büyük bir transfer. Ateşli futbol ortamını Türkiye’de yakalayacağına inanıyor” yorumu yapıldı.

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan kralına taziye dileklerini iletti

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan kralına taziye dileklerini iletti

ABD'li 4 kadın vekil silah reklamında hedef oldu

ABD'li 4 kadın vekil silah reklamında hedef oldu

Sabancı Holding CEO'su değişti

Sabancı Holding CEO'su değişti

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

16 yıl aradan sonra Avrupa'da yaşadığı iddia edildi

16 yıl aradan sonra Avrupa'da yaşadığı iddia edildi

3 milyon hektarı aşkın orman kül oldu

3 milyon hektarı aşkın orman kül oldu

Rejim ve muhalifler arasında esir takası gerçekleştirildi

Rejim ve muhalifler arasında esir takası gerçekleştirildi

Şırnak yeniden inşa ediliyor

Şırnak yeniden inşa ediliyor
 

POPÜLER HABERLER

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Doğanın küçük canlıları

Doğanın küçük canlıları

Menderes'in makam aracı Aydın Valiliği'ne teslim edildi

Menderes'in makam aracı Aydın Valiliği'ne teslim edildi

Altın avına böyle çıkıyorlar! 20 metre derinliğinde bir çukur açıp...

Altın avına böyle çıkıyorlar! 20 metre derinliğinde bir çukur açıp...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA