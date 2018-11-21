Ahmet Bulut Galatasaray'a Seleznov'u teklif etti

Menajer Ahmet Bulut'tan Galatasaray'a flaş teklif. Süper Lig'in sürpriz golcüsünün haklarını alan ünlü menajer Ahmet Bulut, Sarı-Kırmızılı yönetimle temasa geçti.

BONSERVİSİNİ ELİNE ALACAK

G.Saraylı yöneticiler bu teklifi Fatih Terim'e iletecek. Olumlu geri dönüş olması durusunda harekete geçilecek. Seleznov'un alacaklarına karşılık Akhisar'dan bonservisini isteyeceği belirtildi.

GEÇEN SEZON GÜNDEMDEYDİ

Geçtiğimiz sezon başında Tudor döneminde de gündeme gelen 33 yaşındaki forvet, güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla biliniyor. Ukraynalı Seleznov daha önce Karabük formasını da giymişti.