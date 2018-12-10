Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ahmet Bulut ile Seleznov transfer için bir araya geldi

Akhisarspor’da kadro dışı kalan tecrübeli golcü Seleznov, menajeri Ahmet Bulut’la bir araya geldi.

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu sezon yaz ayı transfer sezonunda Galatasaray’ın kapısından dönen ve sarı kırmızılı kulübe imza atamadığı için göz yaşlarına hakim olamayan Seleznov’un Galatasaray ve Ç.Rizespor’a gitmeyeceği belli oldu.

Devre arasında en az 2 golcü futbolcu kadrosuna katmak isteyen ve genelde bonservisi elinde olan oyunculara bakan Galatasaray, Seleznov’la ilgilenmiş Ukraynalı forvetin bu transfer için kadro dışı kaldığı bile iddia edilmişti. Son olarak Ahmet Bulut’un uygun bir yıllık maaşa Fatih Terim’e önerdiği Seleznov’un şu sıralar menajeriyle bir araya geldiği öğrenilirken Ahmet Bulut, oyuncunun her iki takıma da gitmeyeceğini açıkladı. Bursaspor veya Göztepe’ye transfer olması beklenen 33 yaşındaki milli golcünün nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken Terim’in ikna olması halinde Seleznov’un kayıtsız şartsız Galatasaray’a imza atacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon 39 maçta 12 gol atan Seleznov, bu sezon ise 13 maçta 4 gole imza attı.

(Diriliş Postası)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi´nin kabul edilmesi - Tarihte bugün 10 Aralık 1948

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi´nin kabul edilmesi - Tarihte bugün 10 Aralık 1948

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA