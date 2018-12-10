Ahmet Bulut ile Seleznov transfer için bir araya geldi

Bu sezon yaz ayı transfer sezonunda Galatasaray’ın kapısından dönen ve sarı kırmızılı kulübe imza atamadığı için göz yaşlarına hakim olamayan Seleznov’un Galatasaray ve Ç.Rizespor’a gitmeyeceği belli oldu.

Devre arasında en az 2 golcü futbolcu kadrosuna katmak isteyen ve genelde bonservisi elinde olan oyunculara bakan Galatasaray, Seleznov’la ilgilenmiş Ukraynalı forvetin bu transfer için kadro dışı kaldığı bile iddia edilmişti. Son olarak Ahmet Bulut’un uygun bir yıllık maaşa Fatih Terim’e önerdiği Seleznov’un şu sıralar menajeriyle bir araya geldiği öğrenilirken Ahmet Bulut, oyuncunun her iki takıma da gitmeyeceğini açıkladı. Bursaspor veya Göztepe’ye transfer olması beklenen 33 yaşındaki milli golcünün nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken Terim’in ikna olması halinde Seleznov’un kayıtsız şartsız Galatasaray’a imza atacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon 39 maçta 12 gol atan Seleznov, bu sezon ise 13 maçta 4 gole imza attı.

(Diriliş Postası)