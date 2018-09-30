Ahmet Çakar: Ege'de beklenen Kırbaç kasırgası Rize'de Fenerbahçe'ye denk geldi

Eski hakem ve ünlü spor yazarı Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ni ilk yarıda Rizespor'dan 3 gol yemesi sonrası paylaşımlar yaptı.

Ahmet Çakar, ilk yorumunda, "Kuzeydoğu da bulunan şirin sahil şehrimiz Rize de tuhaf şeyler yaşanıyor!!!" ifadelerini kullandı.

İkinci paylaşımında ise, "Ege'de beklenen Kırbaç kasırgası Rize'de Fenerbahçe'ye denk geldi." yorumunu yaptı ve fotoğraf paylaştı.

İşte Ahmet Çakar'ın paylaşımı: