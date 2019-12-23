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Spor

Ahmet Çakar: Ersun Yanal'ın kimyasını Laurent Blanc bozdu

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında gündeme oturan bir iddiayı gündeme taşıdı. Çakar, Fenerbahçe'nin hafta içinde Fransız teknik adam Laurent Blanc ile görüşme yaptığını belirtti.

23.12.2019  10:02 - Güncelleme: 23.12.2019  10:02
Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Beşiktaş derbisi sonrasında Ersun Yanal'ın tepkisini yorumladı ve flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Çakar, Fenerbahçe'nin hafta içinde Fransız teknik adam Laurent Blanc ile görüşme yaptığını belirtti.
 
Blanc görüşmesinin Yanal'ı kızdırdığını kaydeden Çakar, "Ersun Yanal'ın defteri dürülmüştü, Ersun Yanal bitmişti, hafta içinde Comolli Blanc ile görüştü. Fransız Milli Takımı'nın da stoperiydi, bu sinyal Ersun Yanal'a da geldi. Laurent Blanc ile Ali Koç'un Comolli üzerinden yaptığı görüşme, Ersun Yanal'ın kimyasını bozdu" dedi.
 
Derbi kaybedilseydi Ersun Yanal'ın gideceğini öne süren yorumcu, "Uluslararası anlamda benim kulağım deliktir. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenseydi, Ersun Yanal belki de yarın gönderilecekti, devre arasına Blanc ile gireceklerdi. Başarısızsan, gidersin. Bu kadar basittir. Ersun Yanal'ı kudurtan, Blanc ile yapılan görüşmedir. Ben olduğum sürece Ersun Yanal gelmez diyen de Ali Koç'tu, Ersun Yanal geldi. Fenerbahçe Blanc ile görüştü, Ersun Yanal da bunu duydu, kimyası bozuldu ve çıldırdı" ifadelerini kullandı.  (Sporx)

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