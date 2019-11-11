Çakar'ın açıklamaları şu şekilde:

“FENERBAHÇE’YE BİLEREK AĞIR OPERASYON YAPILIYOR”

Fenerbahçe'ye bilerek ağır operasyon yapılıyor. Ben aptal bir adam değilim. Geçen hafta Fenerbahçe, Kayseri'de yenildi. Fenerbahçe'nin minimum iki penaltısı verilmedi. Sonra kaleci Altay'ı da atamadılar.

“MHK FENERBAHÇE’Yİ TAHRİK ETMEK İÇİN YAPIYOR”

Ben MHK Başkanı olsam, Arda Kardeşler babamın oğlu olsa bile 2 hafta dinlendirirdim. Ancak Fenerbahçe bağırdı diye Arda Kardeşler bu hafta Göztepe-Malatyaspor maçına verildi. O maçtaki VAR hakemine de aynı maçta görev verildi. MHK, Fenerbahçe'yi tahrik etmek için bunu yaptı. Yüce Allah'ım öyle büyük ki. Yanlış hesap Bağdat'tan döner diye bir laf var.

“FENERBAHÇE’YE VERİLMEYEN PENALTININ AYNISINI BU HAFTA VERDİLER”

Geçen hafta Fenerbahçe'nin lehine vermedikleri penaltıyı, bu hafta aynı pozisyonda verdiler. Bu Allah'ın gazabıdır. Mal ortaya çıktı.

“ABDÜLKADİR PARMAK’IN KIRMIZI KARTI HAKEM KATLİAMIDIR”

Bugün Abdülkadir Parmak'a verilen kırmızı kart kesinlikle yanlıştı. Abdülkadir'in niyeti topla oynamak. Topa değiyor ve sonrasında rakibe temas ediyor. Hakem çat diye kırmızı gösteriyor. Abdülkadir'in kartı hakem katliamıdır.

“PEREIRA’YI ATAMADI”

Sonra Pereira'yı atamadı. Pereira'nın 3 kez atılması gerekiyor. Nwakaeme'ye kartı gösteriyorsun, sonra sana bağırıyor ve kafa vurur gibi yapıyor. Sen görmezden geliyorsun.

“UILENBERG KİMDİR YA, KİM BU ADAM?”

Uilenberg kimdir ya? Galatasaray-Real Madrid maçını hatırlayın. Maçın 18. dakikasında Nzonzi rakibe faul yapıyor. Hakem devam diyor sonra uyarılıyor. İşte bu doğru. Uilenberg ne anlatıyor? Uilenberg son derece vasıfsız bir hakemdi, benim yancımdı. Uilenberg'e her ay 80 bin TL alıyor. Bunu alan Uilenberg, hakemi kollamak için olayları sulandırıyor. Kimdir arkadaş bu adam?

“FIRAT AYDINUS’A BU HAFTA NEDEN MAÇ VERİLMEDİ?”

Merkez Hakem Kurulu Uilenberg ile değil, FIFA’nın kuralları ile iş yapar. Fenerbahçe’nin her puan kaybettiği maçtan sonra hakemin bir hafta sonra göreve verilmesi… Trabzonspor - Göztepe maçını kötü yöneten Fırat Aydınus’a neden bu hafta maç verilmedi?