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Ahmet Çakar: Rize'nin attığı 2. gol, buz gibi gol

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelede yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı.

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Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor ile karşı karşıya geldiği mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Rizespor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Samudio kafayı vurdu ve ağları sarstı. Ancak öncesinde hakem, Aminu Umar'ın Fernando Muslera'ya faul yapıldığını belirten düdüğünü çaldı ve golü vermedi. Rizesporlu oyuncular bu pozisyonun üzerine ciddi itirazlarda bulundu.

AHMET ÇAKAR: "BUZ GİBİ GOL"

Ahmet Çakar, pozisyonun gol olduğunu belirten bir paylaşımda bulunurken; "Türk hakemlerine hiç bir saygım kalmadı. Yazıklar olsun. VAR falan hikaye. Kim bağırdıysa ona kıyak yapıyorsunuz. Rize'nin attığı 2. gol, buz gibi gol. Öpsünler VAR'ınızı yoğunuzu.  MHK derhal istifa et. Kötü işler oluyor" ifadelerini kullandı.

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