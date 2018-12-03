Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR'a büyük tepki!

Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray maçındaki hakem kararlarını yorumladı.

SÜT DÖKMÜŞ KEDİ GİBİ

Bu gece Galatasaray camiası, Galatasaray'ın bazı idarecileriyle satılmıştır. Cüneyt Çakır Galatasaray’ı doğradı. Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz, maç sonu açıklamalarında süt dökmüş kedi gibilerdi.

HAKEM KATLİAMI...

Hakemlik problemi olmadığı maç sonrasında Galatasaray yönetimi tepki gösterdi. Ancak son iki haftadır Galatasaray hakem katliamına uğruyor.

BÜYÜK İKİ HATA

Bu akşam Cüneyt Çakır çok büyük iki hata yapmıştır. Beşiktaş lehine verdiği penaltıdan önce verdiği çift vuruş hatalıydı.

MUSTAFA PEKTEMEK YAPTI

O pozisyon, kafayla oynanacak mesafede değildir. Top en fazla yerden 70-80 santimetre yüksektedir. İhlali Mustafa Pektemek yaptı. Bu çift vuruş değildir. Penaltı doğruydu.

GERİZEKALI MI SANIYORSUNUZ?

Onyekuru-Necip pozisyonunda Mete Kalkvan bir daha izle dedi. Siz milleti gerizekalı mı sanıyorsunuz? Onyekuru-Necip olayında Necip çelmeyi takıyor, Onyekuru dengesi bozulunca elle topa temas ediyor.

İLK NECİP ÇELME TAKIYOR

Siz bizi aptal mı sanıyorsunuz? İlk ihlal önemlidir. Necip yerde yatarken çelmeyi takıyor, Onyekuru sendeliyor ve elle oynuyor.

NASIL GÖRMEZSİN?

Cüneyt, Onyekuru'nun pozisyonunda önce penaltı var kardeşim. Penaltıyı vereceksin. Bunu normalde göremeyebilirsin ama izleyince nasıl görmezsin?