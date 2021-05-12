12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:03 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:04

Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı. Şampiyonun son hafta belli olacağı maçlar öncesinde, eski hakem Ahmet Çakar, köşe yazısında yıllar önce yaşanmış bir olay üzerinden flaş bir göndermede bulundu.

İşte o yazı:

"...Peki kim şampiyon olacak? İşte bu sorunun cevabı çok zor. İddia ediyorum, tüm bu hafta benim de hakemlik yaptığım yıllar olan Zalad'lı yıllar konuşulacak. Aradaki averaj farkı 2, fakat fazla gol atan Beşiktaş. Dolayısıyla Beşiktaş İzmir'de Göztepe'ye karşı kazandığında, Galatasaray'ın Malatya'yı Beşiktaş'tan 3 gol fazla atarak yenme zorunluluğu var. Kolay mı? Değil ama zor da değil. Maç İstanbul'da ve rakip ununu sermiş Malatyaspor. Bekleyeceğiz, izleyeceğiz.. Tüm Sabah okurlarına bol Zalad'lı haftalar diliyorum."

Ahmet Çakar maç sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Bu geceden itibaren sezonun adı "ZALAD" sezonudur..." ifadelerini kulandı.

NE OLMUŞTU?

1992-93 sezonunun son haftasına girerken G.Saray ve Beşiktaş aynı puandaydı. Her iki takım galibiyet kadar gol averajına da önem veriyordu. Sonunda Beşiktaş, İnönü'de G.Birliği'ni 3-1 yenerken G.Saray başkentte Zalad'ın kaleyi koruduğu Ankaragücü'ne 35 dakikada 5 gol attı. Zalad devre arasında oyundan çıktı ancak maç 8-0 bitti ve G.Saray gol averajı ile Beşiktaş'ın önünde şampiyon oldu.

ŞAMPİYON NASIL BELLİ OLACAK?

Şampiyonluğun son hafta belli olacağı maçlar öncesinde, kupayı kazanacak takımı genel averaj belirleyecek. Genel averajların eşit olması halinde hangi takımın attığı gol sayısı daha fazlaysa, o takım şampiyon olacak.

İKİLİ AVERAJ EŞİT

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor. Beşiktaş ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup ederken Galatasaray'ın evindeki maç 3-1'lik sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece ikili averaj eşitlendi. İki takımın puan eşitliğinde genel averaj belirleyici olacak.

GENEL AVERAJDA KİM ÖNDE?

Ligin son haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında puan eşitliği bozulmazsa ikili averajın eşit olması nedeniyle genel averaj devreye girecek. Beşiktaş'ın mevcut averajı 44'ken Galatasaray'ın averajı ise 42. İki takım ligi aynı puanda tamamlarsa genel averajda üstün olan taraf şampiyon olacak.

Genel averajın eşit olması durumunda ise takımların attığı gol sayılarına bakılacak. Son haftaya girilirken ligde Beşiktaş'ın 87, Galatasaray'ın ise 77 golü bulunuyor.