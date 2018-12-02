Ahmet Çalık, Süper Lig'de 9 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başlayan Ahmet Çalık, sonraki süreçte sadece Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında sonradan oyuna dahil olarak forma şansı buldu.

Ahmet Çalık, Serdar Aziz'in yokluğunda derbi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

YEDEKLER ALTYAPIDAN

Derbi maçta Galatasaray'ın yedek kulübesinde altyapıdan 6 futbolcu yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde A takımdan İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram ve Muğdat Çelik ile altyapıdan Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı ve Celil Yüksel bulundu.

Yedekler arasında oturan Mustafa Kapı'nın 16 yaşında olması dikkati çekti.

FATİH TERİM LOCADA TAKİP ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamadı.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin bulundu.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Derbi maçı, yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı Vodafone Park'ta takip etti.

Karşılaşmadan önce Taksim'de toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, güvenlik görevlilerinin eşliğinde stada gelerek kendilerine ayrılan tribüne geçti.

Galatasaray taraftarları, yaptıklarını tezahüratlarla takımlarına destek verdi.