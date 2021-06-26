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Spor

Ahmet Çelik: Bu rekor artık hiç kırılmayacak

95'inci Gazi Koşusu'nu 7'nci kez kazanma başarısı gösteren Ahmet Çelik, yarış sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Yarışı üst üste7 kez kazanmanın çok büyük mutluluğunu yaşıyorum' dedi.

DHA26 Haziran 2021 Cumartesi 20:00 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:00
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95'inci Gazi Koşusu'nu 7'nci kez kazanma başarısı gösteren Ahmet Çelik, büyük bir başarı kazandığını söylerken, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu gururlu ve onur verici yarışı üst üste7 kez kazanmanın çok büyük mutluluğunu yaşıyorum. Artık emin bir şekilde konuşabilirim, bu rekor artık hiç kırılmayacak. Allah'ın izniyle yarışçılık camiası olduğu müddetçe Gazi Koşusu kesintisiz devam edecek. Ben bu rekorun bir daha kırılacağına inanmıyorum. 7 kez kazanmayı bir kenara bırakırsak, 7 sene üst üste bu yarışa katılmak bile herkese nasip olmuyor. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Kazanmak çok güzel. Her jokeyin bu gururu yaşamasını isterim" diye konuştu.

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