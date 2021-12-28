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Spor

Ahmet Dereli Altınordu'da rekora koşuyor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftalarında topladığı puanlarla düşme hattından kurtulan Altınordu'da attığı gollerle takımını sırtlayan Ahmet Dereli, kırmızı-lacivertli formayla ikinci kez kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı.

DHA28 Aralık 2021 Salı 10:40 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 10:40
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Geçen sezon 24 maçta 9 gol kaydederek en skorer yılını geçiren gurbetçi santrfor, bu sezon henüz ilk yarı sonunda 17 maçta 8 gole ulaştı. Bu sezon 6 ve 7'nci haftada Altaş Denizlispor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) filelerini sarstıktan sonra 8 hafta sessiz kalan 29 yaşındaki golcü, son 3 maçı boş geçmedi. Üst üste Kocaelispor, Balıkesirspor (4) (D) ve Beypiliç Boluspor ağlarını havalandıran Ahmet Dereli, bu performasıyla takımın en skorer ismi konumuna geldi.

İKİNCİ KEZ 4 GOL ATTI

Ahmet Dereli, Altınordu formasıyla ikinci kez bir 90 dakikaya 4 gol sığdırdı. Geçen sezon iç sahada 6-3 kazandıkları Eskişehirspor maçında 4 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi forvet, bu sezon 4-3 kazandıkları Balıkesirspor deplasmanında aynı başarıyı gösterdi.

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