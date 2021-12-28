Ahmet Dereli Altınordu'da rekora koşuyor

Geçen sezon 24 maçta 9 gol kaydederek en skorer yılını geçiren gurbetçi santrfor, bu sezon henüz ilk yarı sonunda 17 maçta 8 gole ulaştı. Bu sezon 6 ve 7'nci haftada Altaş Denizlispor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) filelerini sarstıktan sonra 8 hafta sessiz kalan 29 yaşındaki golcü, son 3 maçı boş geçmedi. Üst üste Kocaelispor, Balıkesirspor (4) (D) ve Beypiliç Boluspor ağlarını havalandıran Ahmet Dereli, bu performasıyla takımın en skorer ismi konumuna geldi.
Ahmet Dereli, Altınordu formasıyla ikinci kez bir 90 dakikaya 4 gol sığdırdı. Geçen sezon iç sahada 6-3 kazandıkları Eskişehirspor maçında 4 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi forvet, bu sezon 4-3 kazandıkları Balıkesirspor deplasmanında aynı başarıyı gösterdi.