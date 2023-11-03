Ahmet İbanoğlu: Liglerin ikinci yarısında yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, liglerin ikinci yarısıyla birlikte yarı otomatik ofsayt sisteminin devreye gireceğini söyleyerek, "Çok kolayca ofsaytlarla ilgili tartışmaların önüne geçecek bir gelişme. Bu teknolojiler geldikçe, dünyadaki bütün gelişmeler Türkiye'de hiç gecikmeden gerekli refleksler gösterilerek yerine getirilecektir" dedi.

Bolu İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bolu Şubesi tarafından sezon açılışı programı düzenlendi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bolu Şubesi tarafından gerçekleştirilen sezon açılış programına TFF MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, ASKF Başkanı Cemalettin Metin, il Protokolü ve farklı klasmanlardan hakemler katıldı. Programda plaket takdimi yapılarak, hakemlere kokart takıldı. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, yanına Bolu'da görev yapan il hakemlerinden Yalın Kılıç'ı çağırarak sezon açılış pastasını kesti. Başkan İbanoğlu, hayırlı bir sezon olmasını diledi.

"Yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek"

Programda konuşma yapan Başkan İbanoğlu, "Futbolun ileriye gitmesiyle ilgili ne tür şeyler gerekiyorsa, hepsiyle ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Mehmet Büyükekşi'nin projelere karşı ilgisinin, duyarlılığının ve futbola katkısının bize ne kadar önemli destekler sağladığını ifade etmek istiyorum. Hemen liglerin ikinci yarısıyla birlikte göreceksiniz, yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. Çok kolayca ofsaytlarla ilgili tartışmaların önüne geçecek bir gelişme. Bu teknolojiler geldikçe dünyadaki bütün gelişmeler Türkiye'de hiç gecikmeden gerekli refleksler gösterilerek yerine getirilecektir" diye konuştu.