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Spor

Ahmet İlhan Özek en az 4 hafta yok

Bursaspor deplasmanında attığı golün ardından sakatlık yaşayan Altınordu'nun tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek'in en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

DHA04 Şubat 2021 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 12:46
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TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde Beypiliç Boluspor'la oynayacağı maça odaklanan Altınordu'da Ahmet İlhan'ın sakatlanması keyifleri kaçırırken, Metehan'ın iyileşmesi teknik heyete teselli oldu. Bursaspor deplasmanında attığı golün ardından sakatlık yaşayan Ahmet İlhan'ın sağ üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi.

Tecrübeli futbolcu en az 4 hafta tedavi görecek. Sol üst arka adalesindeki ödem nedeniyle Menemenspor ve Bursaspor (D) karşılaşmalarında forma giyemeyen Metehan ise tedavisini tamamlayıp takıma katıldı. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren Yiğithan ve Emirhan ise fizyoterapist eşliğinde idman yapıyor.

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