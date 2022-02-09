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Spor

Ahmet İlhan Özek Gençlerbirliği maçı öncesi iddialı

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü evinde kendisi gibi üst üste mağlubiyetler alan Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak düşme hattındaki Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, bu karşılaşmayla birlikte çıkış başlatmak istediklerini söyledi.

DHA9 Şubat 2022 Çarşamba 11:07 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:07
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Daha önce 2 sezon formasını giydiği Gençlerbirliği'nin puan tablosunda kendilerine yakın rakiplerden biri olduğunu belirten tecrübeli sağ kanat, "Son zamanlarda sahada istediklerimizi yapmaya başladık, oyunsal anlamda iyi gidiyoruz fakat bir türlü sonuca yansıtamıyoruz" dedi.

Birinci ve ikinci bölgelerde iyi oynadıklarını ancak üçüncü bölgeye oyunlarını taşıyamadıklarını ifade eden Ahmet İlhan, "Yaşadığımız sıkıntıların başında bu geliyor. Yeni gelen takım arkadaşlarımızla beraber bu sorunları çözeceğiz. Biz iyi bir takımız. ve çok çalışıyoruz. Bunun yakın zamanda meyvelerini alacağız. Gençlerbirliği maçını kazanıp ardından Denizlispor müsabakasını da kazanarak bir çıkış başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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