İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2022 Salı / 3 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1848
  • EURO
    18,2649
  • ALTIN
    1013.5
  • BIST100
    3164.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet İlhan Özek gol krallığına koşuyor
Spor

Ahmet İlhan Özek gol krallığına koşuyor

Spor Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da tecrübeli forvet Ahmet İlhan Özek sezona gollerle başlayıp krallık yarışında ilk sıraya adını yazdırdı.

DHA30 Ağustos 2022 Salı 11:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Kaptanlık pazubandını takan 34 yaşındaki oyuncu 3 haftada 3 kez fileleri sarstı. İlk haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan kırmızı-lacivertlilerde Ahmet İlhan 2 gole imzasını attı.

İkinci hafta ise evinde Sakaryaspor'a 2-0 kaybeden Altınordu, Boluspor deplasmanından ise 1-1 berabere döndü. Altınordu'nun golünü penaltıdan Ahmet İlhan kaydetti. Aynı oyuncu 90+7'nci dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı. Altınordu'nun bulduğu 4 golün 3'ünü atan Ahmet İlhan geçen sezon da takımın gol yükünü çekmişti. Altınordu formasıyla 2021-2022'de 29 maça çıkan deneyimli futbolcu, 11 kez ağları sarsmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.