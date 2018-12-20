Ahmet Kavalcı: Pepe personellerin parasını mı ödemiş, ayıptır yahu!

BEŞİKTAŞ’IN personeline maaşları Pepe’nin ödediği şeklinde çıkan söylentiler, günlerdir dünya basınında manşetlere taşınıyor. Pepe ‘İyilik meleği’, ‘Beşiktaş’ın borçlarını ödeyen babacan adam’ gibi sunulurken, Siyah-Beyazlı kulübün imajı yerle bir ediliyor. Öyle ki bu haberler kulü- bün yaşadığı mali sıkıntıların boyutlarının ortaya çıkması şeklinde değerlendiriliyor, transfer döneminde hiç kimsenin Beşiktaş’a gitmek istemediği iddialarıyla güçlendiriliyor. Biz de Beşiktaş aleyhine günlerdir gündemi meşgul eden bu olayların gerçek yüzünü Futbol A Takım Sorumlusu Ahmet Kavalcı’ya sorduk. Kavalcı da rahatsızlığını şöyle ifade etti:

BEŞİKTAŞ HERKESTEN BÜYÜKTÜR

Günlerdir yazılıyor, siz de inanıyorsunuz. Pepe personelin maaşını ödemiş öyle mi? Pepe 100 bin euro alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla ihtar çekti. Son alacağı 105 bin euroydu. Onun için bile kulübe yazı gönderdi. Pepe’nin ocak ayına kadar alacağı 105 bin eurodur. En son onu alıp, gitti. Sözleşme fesih anlaşmasının içerisine koydu. Personelin maaşını ödemiş öyle mi! Ayıptır yahu. Biz bu söylentileri önleyemeyiz ki… Pepe Beşiktaş Kulübü’nden bü- yük değildir. Hiç kimse bü- yük değildir. Beşiktaş Kulübü personelinin, futbolcusunun, çalışanının maaşını da öder.

ÇALIŞANLARA ÖNEMLİ BORÇ YOK

Pepe çalışanlara belki jest yapmıştır. O ödenmemiş maaşları ödemek midir, yani. Beşiktaş Kulübü’nden hiç kimse büyük değildir. Çalış- tırdığı, oynattığı futbolcunun, sporcunun, personelin maaşını öder. Piyasa şartları zordur, zor dönemden geçiyoruz. Herkes fedakarlık yapıyor. Çalışanımız da fedakarlık yapıyor. Çalışanımıza da öyle ciddi bir borcumuz yoktur. Geçen aya kadar bütün çalı- şanlarımızın maaşları hesaplarına yattı. Futbolculardan bahsetmiyorum. Çalışanlardan bahsediyorum. Herkesin parası bu kulüpte ödenir. Bitti. Kimsenin alacağı kalmaz.

(Aksam)