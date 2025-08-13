İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7807
  • EURO
    47,7697
  • ALTIN
    4391.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet Ketenci'den transfer açıklaması: Takımı güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor
Spor

Ahmet Ketenci'den transfer açıklaması: Takımı güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, önemli açıklamalarda bulundu. Ketenci, takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 20:40 - Güncelleme:
Ahmet Ketenci'den transfer açıklaması: Takımı güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor
ABONE OL

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarının devam ettiğini, doğru zamanda doğru isimlerle gereken takviyelerin yapılacağını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabına açıklamada bulunan Ahmet Ketenci, Feyenoord maçına değinerek, "Hepimiz için özel bir geceydi." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe taraftarının unutulmaz bir deneyim yaşattığının da altını çizen Ketenci, "Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, rakibimize unutulmaz bir deneyim yaşatarak stadımızı adeta cehenneme çevirdi. Büyük taraftarımızın itici gücüyle net bir galibiyet aldık ve turu geçtik. Bu atmosfer, futbolcularımızın mücadele azmini en üst seviyeye taşıyan en güçlü kaynaktır. Taraftarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu sinerjiyi sezon boyu koruduğumuz takdirde, sahada hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır." açıklamasını yaptı.

Alınan galibiyete karşın herkesin ayaklarının yere basması gerektiğini vurgulayan Ketenci, şunları kaydetti:

"Bu turu geçtik ancak önümüzde aşmamız gereken bir adım daha var. Bir sonraki turda zor bir sınav bizi bekliyor. İnancımız tam; bu irade ve güç bizde olduğu sürece hiçbir sınav bizi durduramaz. Takımımızı daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. İhtiyaç duyulan takviyeler, doğru zamanda ve doğru isimlerle yapılacak. Dün geceki mutluluğun benzerlerini tüm sezon boyunca camiamıza yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlikte olduğumuzda neler yapabileceğimizi dün gece herkese gösterdik. Önümüzdeki hedeflere de aynı birlik, inanç ve kararlılıkla yürüyerek, bu sezonu hep birlikte unutulmaz kılacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.